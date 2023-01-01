匈牙利福林兌CFP法郎匯率

以實時匯率將HUF兌換成XPF

10000 huf
3082 xpf

1.00000 HUF = 0.30819 XPF

12:22 UTC 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

HUF兌XPF走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 XPF
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864251.05387.68911.439921.666670.9545518.8637
1GBP1.1570711.2184101.4631.66611.928461.1044821.8267
1USD0.949650.820749183.27551.367451.582780.906517.9142
1INR0.01140390.009855820.012008310.01642080.01900650.01088560.21512

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to CFP francs

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇XPF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌XPF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林法國太平洋法郎兌換率
2000 HUF616.38000 XPF
5000 HUF1540.95000 XPF
10000 HUF3081.90000 XPF
15000 HUF4622.85000 XPF
20000 HUF6163.80000 XPF
30000 HUF9245.70000 XPF
40000 HUF12327.60000 XPF
50000 HUF15409.50000 XPF
60000 HUF18491.40000 XPF
100000 HUF30819.00000 XPF
150000 HUF46228.50000 XPF
200000 HUF61638.00000 XPF
法國太平洋法郎匈牙利福林兌換率
1 XPF3.24475 HUF
5 XPF16.22375 HUF
10 XPF32.44750 HUF
20 XPF64.89500 HUF
50 XPF162.23750 HUF
100 XPF324.47500 HUF
250 XPF811.18750 HUF
500 XPF1622.37500 HUF
1000 XPF3244.75000 HUF
2000 XPF6489.50000 HUF
5000 XPF16223.75000 HUF
10000 XPF32447.50000 HUF