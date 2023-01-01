روبية هندية إلى فرنك سويسري

تحويل INR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
13555 xpf

1.00000 INR = 1.35550 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:12 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

INR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك الـ CFP
1 INR1.35550 XPF
5 INR6.77750 XPF
10 INR13.55500 XPF
20 INR27.11000 XPF
50 INR67.77500 XPF
100 INR135.55000 XPF
250 INR338.87500 XPF
500 INR677.75000 XPF
1000 INR1355.50000 XPF
2000 INR2711.00000 XPF
5000 INR6777.50000 XPF
10000 INR13555.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الروبية الهندية
1 XPF0.73773 INR
5 XPF3.68867 INR
10 XPF7.37734 INR
20 XPF14.75468 INR
50 XPF36.88670 INR
100 XPF73.77340 INR
250 XPF184.43350 INR
500 XPF368.86700 INR
1000 XPF737.73400 INR
2000 XPF1475.46800 INR
5000 XPF3688.67000 INR
10000 XPF7377.34000 INR