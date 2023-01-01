1 فرنك سويسري إلى روبية هندية

تحويل XPF إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١ xpf
٠٫٧٥ inr

1.00000 XPF = 0.75499 INR

Mid-market exchange rate at 02:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87421.0841590.21751.485941.675530.9629518.7782
1 GBP1.143911.24005103.1911.699611.916471.1015221.4785
1 USD0.922350.806419183.2151.37061.545480.8882517.3207
1 INR0.01108430.009690790.012017110.01647060.01857210.01067420.208144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الروبية الهندية
1 XPF0.75499 INR
5 XPF3.77495 INR
10 XPF7.54990 INR
20 XPF15.09980 INR
50 XPF37.74950 INR
100 XPF75.49900 INR
250 XPF188.74750 INR
500 XPF377.49500 INR
1000 XPF754.99000 INR
2000 XPF1509.98000 INR
5000 XPF3774.95000 INR
10000 XPF7549.90000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك الـ CFP
1 INR1.32452 XPF
5 INR6.62260 XPF
10 INR13.24520 XPF
20 INR26.49040 XPF
50 INR66.22600 XPF
100 INR132.45200 XPF
250 INR331.13000 XPF
500 INR662.26000 XPF
1000 INR1324.52000 XPF
2000 INR2649.04000 XPF
5000 INR6622.60000 XPF
10000 INR13245.20000 XPF