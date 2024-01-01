100 روبية هندية إلى فرنك سويسري

تحويل INR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

100 inr
134 xpf

₹1.000 INR = ₣1.337 XPF

Mid-market exchange rate at 09:16
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9333.6730.791.504279.321.353
1 CAD0.73110.6822.6860.5781.099204.2480.99
1 EUR1.0721.46613.9370.8471.611299.3611.45
1 AED0.2720.3720.25410.2150.40976.0470.368

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك الـ CFP
1 INR١٫٣٣٧٣٣ XPF
5 INR٦٫٦٨٦٦٥ XPF
10 INR١٣٫٣٧٣٣٠ XPF
20 INR٢٦٫٧٤٦٦٠ XPF
50 INR٦٦٫٨٦٦٥٠ XPF
100 INR١٣٣٫٧٣٣٠٠ XPF
250 INR٣٣٤٫٣٣٢٥٠ XPF
300 INR٤٠١٫١٩٩٠٠ XPF
500 INR٦٦٨٫٦٦٥٠٠ XPF
600 INR٨٠٢٫٣٩٨٠٠ XPF
1000 INR١٬٣٣٧٫٣٣٠٠٠ XPF
2000 INR٢٬٦٧٤٫٦٦٠٠٠ XPF
5000 INR٦٬٦٨٦٫٦٥٠٠٠ XPF
10000 INR١٣٬٣٧٣٫٣٠٠٠٠ XPF
25000 INR٣٣٬٤٣٣٫٢٥٠٠٠ XPF
50000 INR٦٦٬٨٦٦٫٥٠٠٠٠ XPF
100000 INR١٣٣٬٧٣٣٫٠٠٠٠٠ XPF
1000000 INR١٬٣٣٧٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ XPF
1000000000 INR١٬٣٣٧٬٣٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الروبية الهندية
1 XPF٠٫٧٤٧٧٦ INR
5 XPF٣٫٧٣٨٧٩ INR
10 XPF٧٫٤٧٧٥٨ INR
20 XPF١٤٫٩٥٥١٦ INR
50 XPF٣٧٫٣٨٧٩٠ INR
100 XPF٧٤٫٧٧٥٨٠ INR
250 XPF١٨٦٫٩٣٩٥٠ INR
500 XPF٣٧٣٫٨٧٩٠٠ INR
1000 XPF٧٤٧٫٧٥٨٠٠ INR
2000 XPF١٬٤٩٥٫٥١٦٠٠ INR
5000 XPF٣٬٧٣٨٫٧٩٠٠٠ INR
10000 XPF٧٬٤٧٧٫٥٨٠٠٠ INR