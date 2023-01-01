كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

تحويل NOK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
10401 xpf

1.00000 NOK = 10.40050 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:20 UTC
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NOK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3595
1GBP1.15311.2286101.8261.655911.917441.1120121.1679
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560670.9050517.2293
1INR0.01132290.00982070.012065710.01626220.01883060.01092010.207884

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك الـ CFP
1 NOK10.40050 XPF
5 NOK52.00250 XPF
10 NOK104.00500 XPF
20 NOK208.01000 XPF
50 NOK520.02500 XPF
100 NOK1040.05000 XPF
250 NOK2600.12500 XPF
500 NOK5200.25000 XPF
1000 NOK10400.50000 XPF
2000 NOK20801.00000 XPF
5000 NOK52002.50000 XPF
10000 NOK104005.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كروني نرويجي
1 XPF0.09615 NOK
5 XPF0.48074 NOK
10 XPF0.96149 NOK
20 XPF1.92298 NOK
50 XPF4.80744 NOK
100 XPF9.61489 NOK
250 XPF24.03722 NOK
500 XPF48.07445 NOK
1000 XPF96.14890 NOK
2000 XPF192.29780 NOK
5000 XPF480.74450 NOK
10000 XPF961.48900 NOK