1 فرنك سويسري إلى كرونة نروجية

تحويل XPF إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.10 nok

1.00000 XPF = 0.09848 NOK

Mid-market exchange rate at 03:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083390.1171.484661.673830.9627518.7615
1 GBP1.1436411.23895103.0651.697981.914321.1010421.4571
1 USD0.92310.807135183.18751.37051.545120.888717.3188
1 INR0.01109670.00970260.01202110.01647480.01857390.01068310.20819

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كروني نرويجي
1 XPF0.09848 NOK
5 XPF0.49239 NOK
10 XPF0.98479 NOK
20 XPF1.96958 NOK
50 XPF4.92394 NOK
100 XPF9.84789 NOK
250 XPF24.61972 NOK
500 XPF49.23945 NOK
1000 XPF98.47890 NOK
2000 XPF196.95780 NOK
5000 XPF492.39450 NOK
10000 XPF984.78900 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك الـ CFP
1 NOK10.15450 XPF
5 NOK50.77250 XPF
10 NOK101.54500 XPF
20 NOK203.09000 XPF
50 NOK507.72500 XPF
100 NOK1015.45000 XPF
250 NOK2538.62500 XPF
500 NOK5077.25000 XPF
1000 NOK10154.50000 XPF
2000 NOK20309.00000 XPF
5000 NOK50772.50000 XPF
10000 NOK101545.00000 XPF