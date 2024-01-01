ألف كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

تحويل NOK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nok
10,175 xpf

kr1.000 NOK = ₣10.18 XPF

Mid-market exchange rate at 05:55
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NOK إلى XPF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8770.76310.2281,339.213.8486.706
1 EUR1.113193.3170.84911.381,489.944.2827.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9660.0460.08
1 GBP1.3111.178109.975113.411,755.915.0468.793

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك الـ CFP
1 NOK١٠٫١٧٥٤٠ XPF
5 NOK٥٠٫٨٧٧٠٠ XPF
10 NOK١٠١٫٧٥٤٠٠ XPF
20 NOK٢٠٣٫٥٠٨٠٠ XPF
50 NOK٥٠٨٫٧٧٠٠٠ XPF
100 NOK١٬٠١٧٫٥٤٠٠٠ XPF
250 NOK٢٬٥٤٣٫٨٥٠٠٠ XPF
500 NOK٥٬٠٨٧٫٧٠٠٠٠ XPF
1000 NOK١٠٬١٧٥٫٤٠٠٠٠ XPF
2000 NOK٢٠٬٣٥٠٫٨٠٠٠٠ XPF
5000 NOK٥٠٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ XPF
10000 NOK١٠١٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كروني نرويجي
1 XPF٠٫٠٩٨٢٨ NOK
5 XPF٠٫٤٩١٣٨ NOK
10 XPF٠٫٩٨٢٧٦ NOK
20 XPF١٫٩٦٥٥٢ NOK
50 XPF٤٫٩١٣٧٩ NOK
100 XPF٩٫٨٢٧٥٨ NOK
250 XPF٢٤٫٥٦٨٩٥ NOK
500 XPF٤٩٫١٣٧٩٠ NOK
1000 XPF٩٨٫٢٧٥٨٠ NOK
2000 XPF١٩٦٫٥٥١٦٠ NOK
5000 XPF٤٩١٫٣٧٩٠٠ NOK
10000 XPF٩٨٢٫٧٥٨٠٠ NOK