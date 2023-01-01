1 Norveç kronundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile NOK → XPF çevirin

1 nok
11 xpf

1.00000 NOK = 10.55890 XPF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / CFP Frangı
1 NOK10.55890 XPF
5 NOK52.79450 XPF
10 NOK105.58900 XPF
20 NOK211.17800 XPF
50 NOK527.94500 XPF
100 NOK1055.89000 XPF
250 NOK2639.72500 XPF
500 NOK5279.45000 XPF
1000 NOK10558.90000 XPF
2000 NOK21117.80000 XPF
5000 NOK52794.50000 XPF
10000 NOK105589.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Norveç Kronu
1 XPF0.09471 NOK
5 XPF0.47353 NOK
10 XPF0.94707 NOK
20 XPF1.89413 NOK
50 XPF4.73534 NOK
100 XPF9.47067 NOK
250 XPF23.67667 NOK
500 XPF47.35335 NOK
1000 XPF94.70670 NOK
2000 XPF189.41340 NOK
5000 XPF473.53350 NOK
10000 XPF947.06700 NOK