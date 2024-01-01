bin İsviçre frangından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile XPF → NOK çevirin

1.000 xpf
99,66 nok

1,000₣ XPF = 0,09966kr NOK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10040,1004
Düşük0,09500,0948
Ortalama0,09830,0970
Değişim4.91%1.95%
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1 XPF → NOK istatistikleri

XPF → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1004, en düşük 0,0950 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0983 oldu. XPF → NOK kurundaki değişiklik 4.91 değerindeydi.

XPF → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1004, en düşük 0,0948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0970 oldu. XPF → NOK kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Norveç Kronu
1 XPF0,09966 NOK
5 XPF0,49832 NOK
10 XPF0,99663 NOK
20 XPF1,99326 NOK
50 XPF4,98316 NOK
100 XPF9,96632 NOK
250 XPF24,91580 NOK
500 XPF49,83160 NOK
1000 XPF99,66320 NOK
2000 XPF199,32640 NOK
5000 XPF498,31600 NOK
10000 XPF996,63200 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / CFP Frangı
1 NOK10,03380 XPF
5 NOK50,16900 XPF
10 NOK100,33800 XPF
20 NOK200,67600 XPF
50 NOK501,69000 XPF
100 NOK1.003,38000 XPF
250 NOK2.508,45000 XPF
500 NOK5.016,90000 XPF
1000 NOK10.033,80000 XPF
2000 NOK20.067,60000 XPF
5000 NOK50.169,00000 XPF
10000 NOK100.338,00000 XPF