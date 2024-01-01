250 İsviçre frangından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → AUD çevirin

1,000₣ XPF = 0,01365A$ AUD

12:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 XPF → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01390,0139
Düşük0,01360,0135
Ortalama0,01370,0137
Değişim0.47%-0.55%
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1 XPF → AUD istatistikleri

XPF → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0139, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. XPF → AUD kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

XPF → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0139, en düşük 0,0135 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0137 oldu. XPF → AUD kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0340,94684,4150,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4670,70663,0340,5911,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6810,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,063189,2310,8361,6261,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → EUR

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Avustralya Doları
1 XPF0,01365 AUD
5 XPF0,06825 AUD
10 XPF0,13650 AUD
20 XPF0,27301 AUD
50 XPF0,68252 AUD
100 XPF1,36503 AUD
250 XPF3,41258 AUD
500 XPF6,82515 AUD
1000 XPF13,65030 AUD
2000 XPF27,30060 AUD
5000 XPF68,25150 AUD
10000 XPF136,50300 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / CFP Frangı
1 AUD73,25830 XPF
5 AUD366,29150 XPF
10 AUD732,58300 XPF
20 AUD1.465,16600 XPF
50 AUD3.662,91500 XPF
100 AUD7.325,83000 XPF
250 AUD18.314,57500 XPF
500 AUD36.629,15000 XPF
1000 AUD73.258,30000 XPF
2000 AUD146.516,60000 XPF
5000 AUD366.291,50000 XPF
10000 AUD732.583,00000 XPF