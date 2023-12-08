100 دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

تحويل AUD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aud
٧٬٣٢٠ xpf

1.00000 AUD = 73.19560 XPF

Mid-market exchange rate at 09:03
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85831.078589.93131.464711.632360.942918.817
1 GBP1.1650911.25665104.7861.706661.9021.0985721.9253
1 USD0.92720.795767183.38551.35811.513550.874317.4474
1 INR0.01111960.009543220.011992510.0162870.01815120.0104850.209238

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك الـ CFP
1 AUD73.19560 XPF
5 AUD365.97800 XPF
10 AUD731.95600 XPF
20 AUD1463.91200 XPF
50 AUD3659.78000 XPF
100 AUD7319.56000 XPF
250 AUD18298.90000 XPF
500 AUD36597.80000 XPF
1000 AUD73195.60000 XPF
2000 AUD146391.20000 XPF
5000 AUD365978.00000 XPF
10000 AUD731956.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار أسترالي
1 XPF0.01366 AUD
5 XPF0.06831 AUD
10 XPF0.13662 AUD
20 XPF0.27324 AUD
50 XPF0.68310 AUD
100 XPF1.36620 AUD
250 XPF3.41550 AUD
500 XPF6.83100 AUD
1000 XPF13.66200 AUD
2000 XPF27.32400 AUD
5000 XPF68.31000 AUD
10000 XPF136.62000 AUD