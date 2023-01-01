10 فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

تحويل XPF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
0.14 aud

1.00000 XPF = 0.01398 AUD

Mid-market exchange rate at 01:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.084490.24051.485141.671260.9629518.7727
1 GBP1.1440311.2406103.2391.699061.9121.1016521.4768
1 USD0.922150.806062183.2171.369551.541190.88817.3116
1 INR0.01108150.009686260.012016810.01645760.01852010.01067090.20803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار أسترالي
1 XPF0.01398 AUD
5 XPF0.06991 AUD
10 XPF0.13983 AUD
20 XPF0.27966 AUD
50 XPF0.69914 AUD
100 XPF1.39828 AUD
250 XPF3.49570 AUD
500 XPF6.99140 AUD
1000 XPF13.98280 AUD
2000 XPF27.96560 AUD
5000 XPF69.91400 AUD
10000 XPF139.82800 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك الـ CFP
1 AUD71.51620 XPF
5 AUD357.58100 XPF
10 AUD715.16200 XPF
20 AUD1430.32400 XPF
50 AUD3575.81000 XPF
100 AUD7151.62000 XPF
250 AUD17879.05000 XPF
500 AUD35758.10000 XPF
1000 AUD71516.20000 XPF
2000 AUD143032.40000 XPF
5000 AUD357581.00000 XPF
10000 AUD715162.00000 XPF