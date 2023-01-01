1 فرنك سويسري إلى ين ياباني

تحويل XPF إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
1 jpy

1.00000 XPF = 1.37148 JPY

Mid-market exchange rate at 03:00
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3523518.27420.923183.2160.8075591.546671.37085
1 SGD0.739454113.51290.68259461.53440.5971521.143691.01368
1 ZAR0.0547220.074003210.05051414.553740.04419120.08463690.0750156
1 EUR1.08331.46519.7964190.14790.87481.675511.48504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ين ياباني
1 XPF1.37148 JPY
5 XPF6.85740 JPY
10 XPF13.71480 JPY
20 XPF27.42960 JPY
50 XPF68.57400 JPY
100 XPF137.14800 JPY
250 XPF342.87000 JPY
500 XPF685.74000 JPY
1000 XPF1371.48000 JPY
2000 XPF2742.96000 JPY
5000 XPF6857.40000 JPY
10000 XPF13714.80000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / فرنك الـ CFP
100 JPY72.91380 XPF
1000 JPY729.13800 XPF
1500 JPY1093.70700 XPF
2000 JPY1458.27600 XPF
3000 JPY2187.41400 XPF
5000 JPY3645.69000 XPF
5400 JPY3937.34520 XPF
10000 JPY7291.38000 XPF
15000 JPY10937.07000 XPF
20000 JPY14582.76000 XPF
25000 JPY18228.45000 XPF
30000 JPY21874.14000 XPF