ألف فرنك سويسري إلى يوان صيني

تحويل XPF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
٦٥٫٨٥ cny

1.00000 XPF = 0.06585 CNY

Mid-market exchange rate at 02:05
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352218.24550.9223583.2140.8063871.544041.37025
1 SGD0.739536113.49320.68213461.53970.5963521.141881.01335
1 ZAR0.05480820.074111410.05055394.56080.04419650.0846260.0751007
1 EUR1.084151.4659919.7809190.21650.874251.673981.48556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Chinese Yuan RMB
1 XPF0.06585 CNY
5 XPF0.32926 CNY
10 XPF0.65853 CNY
20 XPF1.31706 CNY
50 XPF3.29264 CNY
100 XPF6.58528 CNY
250 XPF16.46320 CNY
500 XPF32.92640 CNY
1000 XPF65.85280 CNY
2000 XPF131.70560 CNY
5000 XPF329.26400 CNY
10000 XPF658.52800 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك الـ CFP
1 CNY15.18540 XPF
5 CNY75.92700 XPF
10 CNY151.85400 XPF
20 CNY303.70800 XPF
50 CNY759.27000 XPF
100 CNY1518.54000 XPF
250 CNY3796.35000 XPF
500 CNY7592.70000 XPF
1000 CNY15185.40000 XPF
2000 CNY30370.80000 XPF
5000 CNY75927.00000 XPF
10000 CNY151854.00000 XPF