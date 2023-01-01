100 فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل XPF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

100 xpf
3.43 ils

1.00000 XPF = 0.03432 ILS

Mid-market exchange rate at 02:52
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352618.27430.9231583.2190.8075261.547391.37085
1 SGD0.739317113.51050.68249961.52520.5970181.144011.01349
1 ZAR0.05472180.074016510.05051624.553880.04418920.08467570.0750152
1 EUR1.083251.465219.7956190.1470.87481.676211.48497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

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XPF إلى EUR

XPF إلى INR

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XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Israeli New Sheqel
1 XPF0.03432 ILS
5 XPF0.17160 ILS
10 XPF0.34320 ILS
20 XPF0.68639 ILS
50 XPF1.71598 ILS
100 XPF3.43196 ILS
250 XPF8.57990 ILS
500 XPF17.15980 ILS
1000 XPF34.31960 ILS
2000 XPF68.63920 ILS
5000 XPF171.59800 ILS
10000 XPF343.19600 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك الـ CFP
1 ILS29.13790 XPF
5 ILS145.68950 XPF
10 ILS291.37900 XPF
20 ILS582.75800 XPF
50 ILS1456.89500 XPF
100 ILS2913.79000 XPF
250 ILS7284.47500 XPF
500 ILS14568.95000 XPF
1000 ILS29137.90000 XPF
2000 ILS58275.80000 XPF
5000 ILS145689.50000 XPF
10000 ILS291379.00000 XPF