Fas dirheminden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MAD → XPF çevirin

1.000 mad
11.059 xpf

1.00000 MAD = 11.05860 XPF

11:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855711.073789.16071.453951.65210.94802518.3339
1 GBP1.1686211.25475104.1951.699121.930681.1078821.4254
1 USD0.931350.796972183.04061.354151.53870.8829517.0754
1 INR0.01121570.009597370.012042310.01630710.01852950.01063280.205627

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Fas dirheminden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFP Frangı
1 MAD11.05860 XPF
5 MAD55.29300 XPF
10 MAD110.58600 XPF
20 MAD221.17200 XPF
50 MAD552.93000 XPF
100 MAD1105.86000 XPF
250 MAD2764.65000 XPF
500 MAD5529.30000 XPF
1000 MAD11058.60000 XPF
2000 MAD22117.20000 XPF
5000 MAD55293.00000 XPF
10000 MAD110586.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Fas Dirhemi
1 XPF0.09043 MAD
5 XPF0.45214 MAD
10 XPF0.90427 MAD
20 XPF1.80855 MAD
50 XPF4.52137 MAD
100 XPF9.04273 MAD
250 XPF22.60683 MAD
500 XPF45.21365 MAD
1000 XPF90.42730 MAD
2000 XPF180.85460 MAD
5000 XPF452.13650 MAD
10000 XPF904.27300 MAD