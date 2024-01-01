5 Fas dirheminden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MAD → XPF çevirin

5 mad
56 xpf

1,000د.م. MAD = 11,12₣ XPF

15:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,255311,2553
Düşük11,098011,0131
Ortalama11,159911,1202
Değişim-0.27%0.50%
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1 MAD → XPF istatistikleri

MAD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2553, en düşük 11,0980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,1599 oldu. MAD → XPF kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

MAD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,2553, en düşük 11,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,1202 oldu. MAD → XPF kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,1470,7830,9271,3841,5331,33718,172
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,277776,69511,1841,7681,9581,70823,208
1 EUR1,079655,9470,84511,4931,6541,44219,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFP Frangı
1 MAD11,11960 XPF
5 MAD55,59800 XPF
10 MAD111,19600 XPF
20 MAD222,39200 XPF
50 MAD555,98000 XPF
100 MAD1.111,96000 XPF
250 MAD2.779,90000 XPF
500 MAD5.559,80000 XPF
1000 MAD11.119,60000 XPF
2000 MAD22.239,20000 XPF
5000 MAD55.598,00000 XPF
10000 MAD111.196,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Fas Dirhemi
1 XPF0,08993 MAD
5 XPF0,44966 MAD
10 XPF0,89932 MAD
20 XPF1,79863 MAD
50 XPF4,49659 MAD
100 XPF8,99317 MAD
250 XPF22,48293 MAD
500 XPF44,96585 MAD
1000 XPF89,93170 MAD
2000 XPF179,86340 MAD
5000 XPF449,65850 MAD
10000 XPF899,31700 MAD