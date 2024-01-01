10 bin İsviçre frangından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile XPF → MAD çevirin

10.000 xpf
896,45 mad

1,000₣ XPF = 0,08964د.م. MAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09010,0908
Düşük0,08880,0888
Ortalama0,08960,0899
Değişim0.28%-0.81%
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1 XPF → MAD istatistikleri

XPF → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0901, en düşük 0,0888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0896 oldu. XPF → MAD kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

XPF → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0908, en düşük 0,0888 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0899 oldu. XPF → MAD kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Fas Dirhemi
1 XPF0,08964 MAD
5 XPF0,44822 MAD
10 XPF0,89645 MAD
20 XPF1,79290 MAD
50 XPF4,48225 MAD
100 XPF8,96449 MAD
250 XPF22,41122 MAD
500 XPF44,82245 MAD
1000 XPF89,64490 MAD
2000 XPF179,28980 MAD
5000 XPF448,22450 MAD
10000 XPF896,44900 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFP Frangı
1 MAD11,15510 XPF
5 MAD55,77550 XPF
10 MAD111,55100 XPF
20 MAD223,10200 XPF
50 MAD557,75500 XPF
100 MAD1.115,51000 XPF
250 MAD2.788,77500 XPF
500 MAD5.577,55000 XPF
1000 MAD11.155,10000 XPF
2000 MAD22.310,20000 XPF
5000 MAD55.775,50000 XPF
10000 MAD111.551,00000 XPF