10 فرنك سويسري إلى درهم مغربي

تحويل XPF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xpf
٠٫٩٢ mad

1.00000 XPF = 0.09209 MAD

Mid-market exchange rate at 03:18
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.26880.92383.2060.8073311.54561.37055
1 SGD0.739864113.51640.68290961.56110.5973151.143531.01402
1 ZAR0.05473830.073984110.05052444.554540.04419180.0846030.0750213
1 EUR1.08341.4643219.7924190.14540.87471.67451.48485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الدرهم المغربي
1 XPF0.09209 MAD
5 XPF0.46046 MAD
10 XPF0.92093 MAD
20 XPF1.84185 MAD
50 XPF4.60464 MAD
100 XPF9.20927 MAD
250 XPF23.02317 MAD
500 XPF46.04635 MAD
1000 XPF92.09270 MAD
2000 XPF184.18540 MAD
5000 XPF460.46350 MAD
10000 XPF920.92700 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك الـ CFP
1 MAD10.85860 XPF
5 MAD54.29300 XPF
10 MAD108.58600 XPF
20 MAD217.17200 XPF
50 MAD542.93000 XPF
100 MAD1085.86000 XPF
250 MAD2714.65000 XPF
500 MAD5429.30000 XPF
1000 MAD10858.60000 XPF
2000 MAD21717.20000 XPF
5000 MAD54293.00000 XPF
10000 MAD108586.00000 XPF