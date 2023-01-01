درهم مغربي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل MAD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
2396.85 hnl

1.00000 MAD = 2.39685 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:6 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MAD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3782
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1926
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2403
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / لامبيرا هندوراسي
1 MAD2.39685 HNL
5 MAD11.98425 HNL
10 MAD23.96850 HNL
20 MAD47.93700 HNL
50 MAD119.84250 HNL
100 MAD239.68500 HNL
250 MAD599.21250 HNL
500 MAD1198.42500 HNL
1000 MAD2396.85000 HNL
2000 MAD4793.70000 HNL
5000 MAD11984.25000 HNL
10000 MAD23968.50000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الدرهم المغربي
1 HNL0.41722 MAD
5 HNL2.08608 MAD
10 HNL4.17215 MAD
20 HNL8.34430 MAD
50 HNL20.86075 MAD
100 HNL41.72150 MAD
250 HNL104.30375 MAD
500 HNL208.60750 MAD
1000 HNL417.21500 MAD
2000 HNL834.43000 MAD
5000 HNL2086.07500 MAD
10000 HNL4172.15000 MAD