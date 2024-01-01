5 لمبيرة هندوراسية إلى درهم مغربي

تحويل HNL إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

5 hnl
2.04 mad

1.00000 HNL = 0.40758 MAD

Mid-market exchange rate at 09:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0830589.76321.46511.654650.95417518.5369
1 GBP1.1697511.26695105.0051.713871.93561.1161421.6845
1 USD0.92330.789297182.881.352751.527770.8809517.1155
1 INR0.01114040.009523370.012065610.01632180.01843350.01062920.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الدرهم المغربي
1 HNL0.40758 MAD
5 HNL2.03790 MAD
10 HNL4.07580 MAD
20 HNL8.15160 MAD
50 HNL20.37900 MAD
100 HNL40.75800 MAD
250 HNL101.89500 MAD
500 HNL203.79000 MAD
1000 HNL407.58000 MAD
2000 HNL815.16000 MAD
5000 HNL2037.90000 MAD
10000 HNL4075.80000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / لامبيرا هندوراسي
1 MAD2.45351 HNL
5 MAD12.26755 HNL
10 MAD24.53510 HNL
20 MAD49.07020 HNL
50 MAD122.67550 HNL
100 MAD245.35100 HNL
250 MAD613.37750 HNL
500 MAD1226.75500 HNL
1000 MAD2453.51000 HNL
2000 MAD4907.02000 HNL
5000 MAD12267.55000 HNL
10000 MAD24535.10000 HNL