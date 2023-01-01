لمبيرة هندوراسية إلى دولار أمريكي

تحويل HNL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٤٠٫٥٧ usd

1.00000 HNL = 0.04057 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أمريكي
1 HNL0.04057 USD
5 HNL0.20286 USD
10 HNL0.40573 USD
20 HNL0.81146 USD
50 HNL2.02865 USD
100 HNL4.05729 USD
250 HNL10.14323 USD
500 HNL20.28645 USD
1000 HNL40.57290 USD
2000 HNL81.14580 USD
5000 HNL202.86450 USD
10000 HNL405.72900 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / لامبيرا هندوراسي
1 USD24.64700 HNL
5 USD123.23500 HNL
10 USD246.47000 HNL
20 USD492.94000 HNL
50 USD1232.35000 HNL
100 USD2464.70000 HNL
250 USD6161.75000 HNL
500 USD12323.50000 HNL
1000 USD24647.00000 HNL
2000 USD49294.00000 HNL
5000 USD123235.00000 HNL
10000 USD246470.00000 HNL