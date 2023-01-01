لمبيرة هندوراسية إلى يورو

تحويل HNL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
38.08 eur

1.00000 HNL = 0.03808 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:38 UTC
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HNL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.56881.438291.662090.963918.3295
1GBP1.1527411.2281102.0941.657941.915911.1111221.1286
1USD0.93860.814266183.1321.351.560060.905117.2043
1INR0.01129070.009794860.012029110.01623920.01876610.01088750.206952

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / اليورو
1 HNL0.03808 EUR
5 HNL0.19041 EUR
10 HNL0.38082 EUR
20 HNL0.76165 EUR
50 HNL1.90412 EUR
100 HNL3.80823 EUR
250 HNL9.52057 EUR
500 HNL19.04115 EUR
1000 HNL38.08230 EUR
2000 HNL76.16460 EUR
5000 HNL190.41150 EUR
10000 HNL380.82300 EUR
معدلات التحويل اليورو / لامبيرا هندوراسي
1 EUR26.25890 HNL
5 EUR131.29450 HNL
10 EUR262.58900 HNL
20 EUR525.17800 HNL
50 EUR1312.94500 HNL
100 EUR2625.89000 HNL
250 EUR6564.72500 HNL
500 EUR13129.45000 HNL
1000 EUR26258.90000 HNL
2000 EUR52517.80000 HNL
5000 EUR131294.50000 HNL
10000 EUR262589.00000 HNL