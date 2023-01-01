لمبيرة هندوراسية إلى دولار أسترالي

تحويل HNL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٦٣٫٣٠ aud

1.00000 HNL = 0.06330 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:35 UTC
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HNL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.0650588.55651.43761.661670.963918.3156
1GBP1.1524111.2275102.0641.656881.915131.110821.1092
1USD0.938950.814664183.14771.34981.560180.90517.1969
1INR0.01129220.009797790.012026810.01623380.0187640.01088420.206824

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أسترالي
1 HNL0.06330 AUD
5 HNL0.31651 AUD
10 HNL0.63301 AUD
20 HNL1.26602 AUD
50 HNL3.16506 AUD
100 HNL6.33012 AUD
250 HNL15.82530 AUD
500 HNL31.65060 AUD
1000 HNL63.30120 AUD
2000 HNL126.60240 AUD
5000 HNL316.50600 AUD
10000 HNL633.01200 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / لامبيرا هندوراسي
1 AUD15.79750 HNL
5 AUD78.98750 HNL
10 AUD157.97500 HNL
20 AUD315.95000 HNL
50 AUD789.87500 HNL
100 AUD1579.75000 HNL
250 AUD3949.37500 HNL
500 AUD7898.75000 HNL
1000 AUD15797.50000 HNL
2000 AUD31595.00000 HNL
5000 AUD78987.50000 HNL
10000 AUD157975.00000 HNL