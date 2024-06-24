1 دولار أسترالي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل AUD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
16.44 hnl

A$1.000 AUD = L16.44 HNL

Mid-market exchange rate at 13:19
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.450.9311.632159.3751.3681.352
1 GBP1.2681105.7931.182.069202.0481.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62111.753171.161.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / لامبيرا هندوراسي
1 AUD١٦٫٤٤٤٧٠ HNL
5 AUD٨٢٫٢٢٣٥٠ HNL
10 AUD١٦٤٫٤٤٧٠٠ HNL
20 AUD٣٢٨٫٨٩٤٠٠ HNL
50 AUD٨٢٢٫٢٣٥٠٠ HNL
100 AUD١٬٦٤٤٫٤٧٠٠٠ HNL
250 AUD٤٬١١١٫١٧٥٠٠ HNL
500 AUD٨٬٢٢٢٫٣٥٠٠٠ HNL
1000 AUD١٦٬٤٤٤٫٧٠٠٠٠ HNL
2000 AUD٣٢٬٨٨٩٫٤٠٠٠٠ HNL
5000 AUD٨٢٬٢٢٣٫٥٠٠٠٠ HNL
10000 AUD١٦٤٬٤٤٧٫٠٠٠٠٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أسترالي
1 HNL٠٫٠٦٠٨١ AUD
5 HNL٠٫٣٠٤٠٥ AUD
10 HNL٠٫٦٠٨١٠ AUD
20 HNL١٫٢١٦٢٠ AUD
50 HNL٣٫٠٤٠٥٠ AUD
100 HNL٦٫٠٨١٠٠ AUD
250 HNL١٥٫٢٠٢٥٠ AUD
500 HNL٣٠٫٤٠٥٠٠ AUD
1000 HNL٦٠٫٨١٠٠٠ AUD
2000 HNL١٢١٫٦٢٠٠٠ AUD
5000 HNL٣٠٤٫٠٥٠٠٠ AUD
10000 HNL٦٠٨٫١٠٠٠٠ AUD