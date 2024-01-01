ألف لمبيرة هندوراسية إلى دولار أسترالي

تحويل HNL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
61.82 aud

1.00000 HNL = 0.06182 AUD

Mid-market exchange rate at 08:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.0830589.75251.464551.653640.95379518.5287
1 GBP1.1698411.26705105.0011.713371.934581.1157921.6766
1 USD0.92330.789235182.87011.352251.526830.8806517.1079
1 INR0.01114180.009523760.012067110.01631770.01842440.01062690.206442

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أسترالي
1 HNL0.06182 AUD
5 HNL0.30912 AUD
10 HNL0.61824 AUD
20 HNL1.23648 AUD
50 HNL3.09119 AUD
100 HNL6.18239 AUD
250 HNL15.45598 AUD
500 HNL30.91195 AUD
1000 HNL61.82390 AUD
2000 HNL123.64780 AUD
5000 HNL309.11950 AUD
10000 HNL618.23900 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / لامبيرا هندوراسي
1 AUD16.17500 HNL
5 AUD80.87500 HNL
10 AUD161.75000 HNL
20 AUD323.50000 HNL
50 AUD808.75000 HNL
100 AUD1617.50000 HNL
250 AUD4043.75000 HNL
500 AUD8087.50000 HNL
1000 AUD16175.00000 HNL
2000 AUD32350.00000 HNL
5000 AUD80875.00000 HNL
10000 AUD161750.00000 HNL