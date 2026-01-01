لمبيرة هندوراسية إلى روبية هندية

حوّل HNL إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
L1 HNL = 3.562 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HNL إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HNL إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HNL إلى INR اليوم

HNLINR
1 HNL3.56 INR
5 HNL17.81 INR
10 HNL35.62 INR
20 HNL71.24 INR
50 HNL178.10 INR
100 HNL356.19 INR
250 HNL890.48 INR
500 HNL1,780.95 INR
1000 HNL3,561.90 INR
2000 HNL7,123.80 INR
5000 HNL17,809.50 INR
10000 HNL35,619 INR
INRHNL
1 INR0.28 HNL
5 INR1.40 HNL
10 INR2.81 HNL
20 INR5.61 HNL
50 INR14.04 HNL
100 INR28.07 HNL
250 INR70.19 HNL
300 INR84.22 HNL
500 INR140.37 HNL
600 INR168.45 HNL
1000 INR280.75 HNL
2000 INR561.50 HNL
5000 INR1,403.75 HNL
10000 INR2,807.49 HNL
25000 INR7,018.73 HNL
50000 INR14,037.45 HNL
100000 INR28,074.90 HNL
1000000 INR280,749 HNL
1000000000 INR280,749,000 HNL

الأسئلة الشائعة