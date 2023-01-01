لمبيرة هندوراسية إلى جنيه إسترليني

تحويل HNL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
33.04 gbp

1.00000 HNL = 0.03304 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:38 UTC
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HNL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.56881.438291.662090.963918.3295
1GBP1.1527411.2281102.0941.657941.915911.1111221.1286
1USD0.93860.814266183.1321.351.560060.905117.2043
1INR0.01129070.009794860.012029110.01623920.01876610.01088750.206952

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه استرليني
1 HNL0.03304 GBP
5 HNL0.16519 GBP
10 HNL0.33037 GBP
20 HNL0.66074 GBP
50 HNL1.65186 GBP
100 HNL3.30371 GBP
250 HNL8.25928 GBP
500 HNL16.51855 GBP
1000 HNL33.03710 GBP
2000 HNL66.07420 GBP
5000 HNL165.18550 GBP
10000 HNL330.37100 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / لامبيرا هندوراسي
1 GBP30.26900 HNL
5 GBP151.34500 HNL
10 GBP302.69000 HNL
20 GBP605.38000 HNL
50 GBP1513.45000 HNL
100 GBP3026.90000 HNL
250 GBP7567.25000 HNL
500 GBP15134.50000 HNL
1000 GBP30269.00000 HNL
2000 GBP60538.00000 HNL
5000 GBP151345.00000 HNL
10000 GBP302690.00000 HNL