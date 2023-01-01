دولار أسترالي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل AUD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
15859.60 hnl

1.00000 AUD = 15.85960 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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AUD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065188.32341.435491.655040.95818.2085
1GBP1.1573411.2327102.2221.661371.915471.1087321.0737
1USD0.93890.811227182.9251.347751.553880.8994517.0956
1INR0.0113220.009782660.012059110.01625260.01873840.01084650.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / لامبيرا هندوراسي
1 AUD15.85960 HNL
5 AUD79.29800 HNL
10 AUD158.59600 HNL
20 AUD317.19200 HNL
50 AUD792.98000 HNL
100 AUD1585.96000 HNL
250 AUD3964.90000 HNL
500 AUD7929.80000 HNL
1000 AUD15859.60000 HNL
2000 AUD31719.20000 HNL
5000 AUD79298.00000 HNL
10000 AUD158596.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أسترالي
1 HNL0.06305 AUD
5 HNL0.31527 AUD
10 HNL0.63053 AUD
20 HNL1.26106 AUD
50 HNL3.15266 AUD
100 HNL6.30531 AUD
250 HNL15.76328 AUD
500 HNL31.52655 AUD
1000 HNL63.05310 AUD
2000 HNL126.10620 AUD
5000 HNL315.26550 AUD
10000 HNL630.53100 AUD