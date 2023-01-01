ريال برازيلي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BRL إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٥٬٠٤٩٫٧٩ hnl

1.00000 BRL = 5.04979 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BRL إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / لامبيرا هندوراسي
1 BRL5.04979 HNL
5 BRL25.24895 HNL
10 BRL50.49790 HNL
20 BRL100.99580 HNL
50 BRL252.48950 HNL
100 BRL504.97900 HNL
250 BRL1262.44750 HNL
500 BRL2524.89500 HNL
1000 BRL5049.79000 HNL
2000 BRL10099.58000 HNL
5000 BRL25248.95000 HNL
10000 BRL50497.90000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الريال البرازيلي
1 HNL0.19803 BRL
5 HNL0.99014 BRL
10 HNL1.98028 BRL
20 HNL3.96056 BRL
50 HNL9.90140 BRL
100 HNL19.80280 BRL
250 HNL49.50700 BRL
500 HNL99.01400 BRL
1000 HNL198.02800 BRL
2000 HNL396.05600 BRL
5000 HNL990.14000 BRL
10000 HNL1980.28000 BRL