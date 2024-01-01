ليرة تركية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل TRY إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
719.77 hnl

TL1.000 TRY = L0.7198 HNL

Mid-market exchange rate at 01:38
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TRY إلى HNL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HNL

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.90893.8031.5034.10554.433
1 GBP1.3251.1861369.877111.2371.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / لامبيرا هندوراسي
1 TRY٠٫٧١٩٧٧ HNL
5 TRY٣٫٥٩٨٨٥ HNL
10 TRY٧٫١٩٧٧٠ HNL
20 TRY١٤٫٣٩٥٤٠ HNL
50 TRY٣٥٫٩٨٨٥٠ HNL
100 TRY٧١٫٩٧٧٠٠ HNL
250 TRY١٧٩٫٩٤٢٥٠ HNL
500 TRY٣٥٩٫٨٨٥٠٠ HNL
1000 TRY٧١٩٫٧٧٠٠٠ HNL
2000 TRY١٬٤٣٩٫٥٤٠٠٠ HNL
5000 TRY٣٬٥٩٨٫٨٥٠٠٠ HNL
10000 TRY٧٬١٩٧٫٧٠٠٠٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / ليرة تركية
1 HNL١٫٣٨٩٣٣ TRY
5 HNL٦٫٩٤٦٦٥ TRY
10 HNL١٣٫٨٩٣٣٠ TRY
20 HNL٢٧٫٧٨٦٦٠ TRY
50 HNL٦٩٫٤٦٦٥٠ TRY
100 HNL١٣٨٫٩٣٣٠٠ TRY
250 HNL٣٤٧٫٣٣٢٥٠ TRY
500 HNL٦٩٤٫٦٦٥٠٠ TRY
1000 HNL١٬٣٨٩٫٣٣٠٠٠ TRY
2000 HNL٢٬٧٧٨٫٦٦٠٠٠ TRY
5000 HNL٦٬٩٤٦٫٦٥٠٠٠ TRY
10000 HNL١٣٬٨٩٣٫٣٠٠٠٠ TRY