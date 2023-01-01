كرونة نروجية إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل NOK إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
2289.88 hnl

1.00000 NOK = 2.28988 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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NOK إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.663080.9644518.3588
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120121.166
1USD0.938350.813901182.87951.34781.560550.90517.227
1INR0.01132190.00982030.012065710.01626220.01882910.01091950.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / لامبيرا هندوراسي
1 NOK2.28988 HNL
5 NOK11.44940 HNL
10 NOK22.89880 HNL
20 NOK45.79760 HNL
50 NOK114.49400 HNL
100 NOK228.98800 HNL
250 NOK572.47000 HNL
500 NOK1144.94000 HNL
1000 NOK2289.88000 HNL
2000 NOK4579.76000 HNL
5000 NOK11449.40000 HNL
10000 NOK22898.80000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / كروني نرويجي
1 HNL0.43670 NOK
5 HNL2.18352 NOK
10 HNL4.36704 NOK
20 HNL8.73408 NOK
50 HNL21.83520 NOK
100 HNL43.67040 NOK
250 HNL109.17600 NOK
500 HNL218.35200 NOK
1000 HNL436.70400 NOK
2000 HNL873.40800 NOK
5000 HNL2183.52000 NOK
10000 HNL4367.04000 NOK