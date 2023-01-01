فورنت مجري إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل HUF إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / لامبيرا هندوراسي
|2000 HUF
|135.33340 HNL
|5000 HUF
|338.33350 HNL
|10000 HUF
|676.66700 HNL
|15000 HUF
|1015.00050 HNL
|20000 HUF
|1353.33400 HNL
|30000 HUF
|2030.00100 HNL
|40000 HUF
|2706.66800 HNL
|50000 HUF
|3383.33500 HNL
|60000 HUF
|4060.00200 HNL
|100000 HUF
|6766.67000 HNL
|150000 HUF
|10150.00500 HNL
|200000 HUF
|13533.34000 HNL