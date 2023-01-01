يوان صيني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل CNY إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣٬٣٧٤٫٢٠ hnl

1.00000 CNY = 3.37420 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لامبيرا هندوراسي
1 CNY3.37420 HNL
5 CNY16.87100 HNL
10 CNY33.74200 HNL
20 CNY67.48400 HNL
50 CNY168.71000 HNL
100 CNY337.42000 HNL
250 CNY843.55000 HNL
500 CNY1687.10000 HNL
1000 CNY3374.20000 HNL
2000 CNY6748.40000 HNL
5000 CNY16871.00000 HNL
10000 CNY33742.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chinese Yuan RMB
1 HNL0.29637 CNY
5 HNL1.48183 CNY
10 HNL2.96366 CNY
20 HNL5.92732 CNY
50 HNL14.81830 CNY
100 HNL29.63660 CNY
250 HNL74.09150 CNY
500 HNL148.18300 CNY
1000 HNL296.36600 CNY
2000 HNL592.73200 CNY
5000 HNL1481.83000 CNY
10000 HNL2963.66000 CNY