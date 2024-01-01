20 لمبيرة هندوراسية إلى يوان صيني

تحويل HNL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

20 hnl
5.83 cny

1.00000 HNL = 0.29147 CNY

Mid-market exchange rate at 08:23
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545151.0831589.76261.464261.652780.95391518.5375
1 GBP1.1702511.26765105.0521.713671.934311.1163221.6951
1 USD0.92320.788861182.87181.351851.52590.8806517.1144
1 INR0.01114050.009519060.012066810.01631250.01841280.01062670.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لمباراس هندوراسية

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chinese Yuan RMB
1 HNL0.29147 CNY
5 HNL1.45734 CNY
10 HNL2.91468 CNY
20 HNL5.82936 CNY
50 HNL14.57340 CNY
100 HNL29.14680 CNY
250 HNL72.86700 CNY
500 HNL145.73400 CNY
1000 HNL291.46800 CNY
2000 HNL582.93600 CNY
5000 HNL1457.34000 CNY
10000 HNL2914.68000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لامبيرا هندوراسي
1 CNY3.43090 HNL
5 CNY17.15450 HNL
10 CNY34.30900 HNL
20 CNY68.61800 HNL
50 CNY171.54500 HNL
100 CNY343.09000 HNL
250 CNY857.72500 HNL
500 CNY1715.45000 HNL
1000 CNY3430.90000 HNL
2000 CNY6861.80000 HNL
5000 CNY17154.50000 HNL
10000 CNY34309.00000 HNL