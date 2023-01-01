فرنك سويسري إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل CHF إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / لامبيرا هندوراسي
|1 CHF
|27.39140 HNL
|5 CHF
|136.95700 HNL
|10 CHF
|273.91400 HNL
|20 CHF
|547.82800 HNL
|50 CHF
|1369.57000 HNL
|100 CHF
|2739.14000 HNL
|250 CHF
|6847.85000 HNL
|500 CHF
|13695.70000 HNL
|1000 CHF
|27391.40000 HNL
|2000 CHF
|54782.80000 HNL
|5000 CHF
|136957.00000 HNL
|10000 CHF
|273914.00000 HNL