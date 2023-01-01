فرنك سويسري إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل CHF إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
27391.40 hnl

1.00000 CHF = 27.39140 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / لامبيرا هندوراسي
1 CHF27.39140 HNL
5 CHF136.95700 HNL
10 CHF273.91400 HNL
20 CHF547.82800 HNL
50 CHF1369.57000 HNL
100 CHF2739.14000 HNL
250 CHF6847.85000 HNL
500 CHF13695.70000 HNL
1000 CHF27391.40000 HNL
2000 CHF54782.80000 HNL
5000 CHF136957.00000 HNL
10000 CHF273914.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الفرنك السويسري
1 HNL0.03651 CHF
5 HNL0.18254 CHF
10 HNL0.36508 CHF
20 HNL0.73016 CHF
50 HNL1.82540 CHF
100 HNL3.65079 CHF
250 HNL9.12697 CHF
500 HNL18.25395 CHF
1000 HNL36.50790 CHF
2000 HNL73.01580 CHF
5000 HNL182.53950 CHF
10000 HNL365.07900 CHF