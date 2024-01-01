ألف لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

تحويل HNL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
35.66 chf

1.00000 HNL = 0.03566 CHF

Mid-market exchange rate at 08:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544651.0831589.76711.464261.652780.95386518.5375
1 GBP1.1703211.26765105.0581.713671.934311.1163321.6951
1 USD0.923250.788861182.8761.351851.52590.8806517.1144
1 INR0.01113990.009518570.012066210.01631170.01841190.01062610.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الفرنك السويسري
1 HNL0.03566 CHF
5 HNL0.17829 CHF
10 HNL0.35659 CHF
20 HNL0.71318 CHF
50 HNL1.78295 CHF
100 HNL3.56589 CHF
250 HNL8.91473 CHF
500 HNL17.82945 CHF
1000 HNL35.65890 CHF
2000 HNL71.31780 CHF
5000 HNL178.29450 CHF
10000 HNL356.58900 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / لامبيرا هندوراسي
1 CHF28.04350 HNL
5 CHF140.21750 HNL
10 CHF280.43500 HNL
20 CHF560.87000 HNL
50 CHF1402.17500 HNL
100 CHF2804.35000 HNL
250 CHF7010.87500 HNL
500 CHF14021.75000 HNL
1000 CHF28043.50000 HNL
2000 CHF56087.00000 HNL
5000 CHF140217.50000 HNL
10000 CHF280435.00000 HNL