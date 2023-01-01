دولار كندي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل CAD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٨٬٢٨٨ hnl

1.00000 CAD = 18.28800 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:4 UTC
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CAD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.29021.434741.653650.9577518.1987
1GBP1.1576811.2325102.2051.660861.914271.1087621.0669
1USD0.939250.811359182.9251.347551.553160.8996517.0928
1INR0.01132630.009784250.012059110.01625020.01872970.0108490.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / لامبيرا هندوراسي
1 CAD18.28800 HNL
5 CAD91.44000 HNL
10 CAD182.88000 HNL
20 CAD365.76000 HNL
50 CAD914.40000 HNL
100 CAD1828.80000 HNL
250 CAD4572.00000 HNL
500 CAD9144.00000 HNL
1000 CAD18288.00000 HNL
2000 CAD36576.00000 HNL
5000 CAD91440.00000 HNL
10000 CAD182880.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار كندي
1 HNL0.05468 CAD
5 HNL0.27340 CAD
10 HNL0.54681 CAD
20 HNL1.09361 CAD
50 HNL2.73403 CAD
100 HNL5.46807 CAD
250 HNL13.67018 CAD
500 HNL27.34035 CAD
1000 HNL54.68070 CAD
2000 HNL109.36140 CAD
5000 HNL273.40350 CAD
10000 HNL546.80700 CAD