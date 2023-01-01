يورو إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل EUR إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
26221.20 hnl

1.00000 EUR = 26.22120 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / لامبيرا هندوراسي
1 EUR26.22120 HNL
5 EUR131.10600 HNL
10 EUR262.21200 HNL
20 EUR524.42400 HNL
50 EUR1311.06000 HNL
100 EUR2622.12000 HNL
250 EUR6555.30000 HNL
500 EUR13110.60000 HNL
1000 EUR26221.20000 HNL
2000 EUR52442.40000 HNL
5000 EUR131106.00000 HNL
10000 EUR262212.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / اليورو
1 HNL0.03814 EUR
5 HNL0.19069 EUR
10 HNL0.38137 EUR
20 HNL0.76274 EUR
50 HNL1.90685 EUR
100 HNL3.81371 EUR
250 HNL9.53427 EUR
500 HNL19.06855 EUR
1000 HNL38.13710 EUR
2000 HNL76.27420 EUR
5000 HNL190.68550 EUR
10000 HNL381.37100 EUR