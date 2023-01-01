دولار أمريكي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل USD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٤٬٦٤٤ hnl

1.00000 USD = 24.64400 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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USD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / لامبيرا هندوراسي
1 USD24.64400 HNL
5 USD123.22000 HNL
10 USD246.44000 HNL
20 USD492.88000 HNL
50 USD1232.20000 HNL
100 USD2464.40000 HNL
250 USD6161.00000 HNL
500 USD12322.00000 HNL
1000 USD24644.00000 HNL
2000 USD49288.00000 HNL
5000 USD123220.00000 HNL
10000 USD246440.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار أمريكي
1 HNL0.04058 USD
5 HNL0.20289 USD
10 HNL0.40578 USD
20 HNL0.81156 USD
50 HNL2.02889 USD
100 HNL4.05778 USD
250 HNL10.14445 USD
500 HNL20.28890 USD
1000 HNL40.57780 USD
2000 HNL81.15560 USD
5000 HNL202.88900 USD
10000 HNL405.77800 USD