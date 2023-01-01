رينغيت ماليزي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل MYR إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
5253.54 hnl

1.00000 MYR = 5.25354 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MYR إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.964518.3666
1GBP1.1529411.2292102.181.656651.915691.1120121.1754
1USD0.937950.813537183.1271.347751.558480.9046517.227
1INR0.01128340.009786680.012029810.01621310.01874820.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / لامبيرا هندوراسي
1 MYR5.25354 HNL
5 MYR26.26770 HNL
10 MYR52.53540 HNL
20 MYR105.07080 HNL
50 MYR262.67700 HNL
100 MYR525.35400 HNL
250 MYR1313.38500 HNL
500 MYR2626.77000 HNL
1000 MYR5253.54000 HNL
2000 MYR10507.08000 HNL
5000 MYR26267.70000 HNL
10000 MYR52535.40000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / رينغيت ماليزي
1 HNL0.19035 MYR
5 HNL0.95174 MYR
10 HNL1.90348 MYR
20 HNL3.80696 MYR
50 HNL9.51740 MYR
100 HNL19.03480 MYR
250 HNL47.58700 MYR
500 HNL95.17400 MYR
1000 HNL190.34800 MYR
2000 HNL380.69600 MYR
5000 HNL951.74000 MYR
10000 HNL1903.48000 MYR