Malezya ringitinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile MYR → HNL çevirin

1.000 myr
5.163,03 hnl

1.00000 MYR = 5.16303 HNL

14:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565451.0763589.37451.455121.652740.948318.3798
1 GBP1.1674811.2567104.351.698931.929671.1071221.4594
1 USD0.929050.795735183.03481.35191.535510.88117.076
1 INR0.01118890.009583150.012043210.01628110.01849240.010610.205649

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Honduras Lempirası
1 MYR5.16303 HNL
5 MYR25.81515 HNL
10 MYR51.63030 HNL
20 MYR103.26060 HNL
50 MYR258.15150 HNL
100 MYR516.30300 HNL
250 MYR1290.75750 HNL
500 MYR2581.51500 HNL
1000 MYR5163.03000 HNL
2000 MYR10326.06000 HNL
5000 MYR25815.15000 HNL
10000 MYR51630.30000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Malezya Ringiti
1 HNL0.19368 MYR
5 HNL0.96842 MYR
10 HNL1.93685 MYR
20 HNL3.87370 MYR
50 HNL9.68425 MYR
100 HNL19.36850 MYR
250 HNL48.42125 MYR
500 HNL96.84250 MYR
1000 HNL193.68500 MYR
2000 HNL387.37000 MYR
5000 HNL968.42500 MYR
10000 HNL1936.85000 MYR