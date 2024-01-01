Çek Cumhuriyeti korunasından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile CZK → HNL çevirin

10.000 czk
10.388,70 hnl

1,000 CZK = 1,039 HNL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Honduras Lempirası
1 CZK1,03887 HNL
5 CZK5,19435 HNL
10 CZK10,38870 HNL
20 CZK20,77740 HNL
50 CZK51,94350 HNL
100 CZK103,88700 HNL
250 CZK259,71750 HNL
500 CZK519,43500 HNL
1000 CZK1.038,87000 HNL
2000 CZK2.077,74000 HNL
5000 CZK5.194,35000 HNL
10000 CZK10.388,70000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 HNL0,96258 CZK
5 HNL4,81291 CZK
10 HNL9,62582 CZK
20 HNL19,25164 CZK
50 HNL48,12910 CZK
100 HNL96,25820 CZK
250 HNL240,64550 CZK
500 HNL481,29100 CZK
1000 HNL962,58200 CZK
2000 HNL1.925,16400 CZK
5000 HNL4.812,91000 CZK
10000 HNL9.625,82000 CZK