Yeni İsrail şekelinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile ILS → HNL çevirin

1.000 ils
6.751,04 hnl

1.00000 ILS = 6.75104 HNL

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Honduras Lempirası
1 ILS6.75104 HNL
5 ILS33.75520 HNL
10 ILS67.51040 HNL
20 ILS135.02080 HNL
50 ILS337.55200 HNL
100 ILS675.10400 HNL
250 ILS1687.76000 HNL
500 ILS3375.52000 HNL
1000 ILS6751.04000 HNL
2000 ILS13502.08000 HNL
5000 ILS33755.20000 HNL
10000 ILS67510.40000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Yeni İsrail Şekeli
1 HNL0.14813 ILS
5 HNL0.74063 ILS
10 HNL1.48125 ILS
20 HNL2.96250 ILS
50 HNL7.40625 ILS
100 HNL14.81250 ILS
250 HNL37.03125 ILS
500 HNL74.06250 ILS
1000 HNL148.12500 ILS
2000 HNL296.25000 ILS
5000 HNL740.62500 ILS
10000 HNL1481.25000 ILS