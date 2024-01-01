Hong Kong dolarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile HKD → HNL çevirin

1.000 hkd
3.156,37 hnl

1.00000 HKD = 3.15637 HNL

05:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.072789.04651.452971.654250.9496918.333
1 GBP1.1713411.25645104.31.701861.937621.1124121.4734
1 USD0.932250.795893183.01161.35451.542140.8853517.0905
1 INR0.01123010.009587730.012046510.0163170.01857740.01066540.205881

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Honduras Lempirası
100 HKD315.63700 HNL
200 HKD631.27400 HNL
300 HKD946.91100 HNL
500 HKD1578.18500 HNL
1000 HKD3156.37000 HNL
2000 HKD6312.74000 HNL
2500 HKD7890.92500 HNL
3000 HKD9469.11000 HNL
4000 HKD12625.48000 HNL
5000 HKD15781.85000 HNL
10000 HKD31563.70000 HNL
20000 HKD63127.40000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Hong Kong Doları
1 HNL0.31682 HKD
5 HNL1.58410 HKD
10 HNL3.16820 HKD
20 HNL6.33640 HKD
50 HNL15.84100 HKD
100 HNL31.68200 HKD
250 HNL79.20500 HKD
500 HNL158.41000 HKD
1000 HNL316.82000 HKD
2000 HNL633.64000 HKD
5000 HNL1584.10000 HKD
10000 HNL3168.20000 HKD