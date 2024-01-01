Singapur dolarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile SGD → HNL çevirin

1.000 sgd
18.328,60 hnl

1.00000 SGD = 18.32860 HNL

20:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0770589.4031.450621.651280.94735518.3623
1 GBP1.169711.2598104.5731.696761.931471.1081221.478
1 USD0.92850.793777183.00731.346851.533150.879617.0487
1 INR0.01118530.009562730.012047110.01622570.01847010.01059670.205388

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Singapur dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Honduras Lempirası
1 SGD18.32860 HNL
5 SGD91.64300 HNL
10 SGD183.28600 HNL
20 SGD366.57200 HNL
50 SGD916.43000 HNL
100 SGD1832.86000 HNL
250 SGD4582.15000 HNL
500 SGD9164.30000 HNL
1000 SGD18328.60000 HNL
2000 SGD36657.20000 HNL
5000 SGD91643.00000 HNL
10000 SGD183286.00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Singapur Doları
1 HNL0.05456 SGD
5 HNL0.27280 SGD
10 HNL0.54559 SGD
20 HNL1.09119 SGD
50 HNL2.72797 SGD
100 HNL5.45594 SGD
250 HNL13.63985 SGD
500 HNL27.27970 SGD
1000 HNL54.55940 SGD
2000 HNL109.11880 SGD
5000 HNL272.79700 SGD
10000 HNL545.59400 SGD