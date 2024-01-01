20 Singapur dolarından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile SGD → HNL çevirin

20 sgd
373,95 hnl

1,000S$ SGD = 18,70L HNL

19:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → HNL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,697518,6975
Düşük18,319718,2508
Ortalama18,435118,3590
Değişim2.06%2.07%
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1 SGD → HNL istatistikleri

SGD → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,6975, en düşük 18,3197 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,4351 oldu. SGD → HNL kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

SGD → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,6975, en düşük 18,2508 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,3590 oldu. SGD → HNL kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7877,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4337,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6084,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Honduras Lempirası
1 SGD18,69750 HNL
5 SGD93,48750 HNL
10 SGD186,97500 HNL
20 SGD373,95000 HNL
50 SGD934,87500 HNL
100 SGD1.869,75000 HNL
250 SGD4.674,37500 HNL
500 SGD9.348,75000 HNL
1000 SGD18.697,50000 HNL
2000 SGD37.395,00000 HNL
5000 SGD93.487,50000 HNL
10000 SGD186.975,00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Singapur Doları
1 HNL0,05348 SGD
5 HNL0,26742 SGD
10 HNL0,53483 SGD
20 HNL1,06966 SGD
50 HNL2,67416 SGD
100 HNL5,34832 SGD
250 HNL13,37080 SGD
500 HNL26,74160 SGD
1000 HNL53,48320 SGD
2000 HNL106,96640 SGD
5000 HNL267,41600 SGD
10000 HNL534,83200 SGD