1 Honduras lempirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile HNL → SGD çevirin

1 hnl
0.06 sgd

1.00000 HNL = 0.05537 SGD

16:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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HNL → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HNL → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.058387.92871.432461.640390.967418.4104
1GBP1.154211.22145101.4841.653291.893281.1165721.2486
1USD0.94490.818699183.08491.353551.550030.914117.3962
1INR0.01137280.009853770.012035910.01629120.01865590.0110020.209379

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Honduras lempirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Honduras lempirası

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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plane
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Singapur Doları
1 HNL0.05537 SGD
5 HNL0.27685 SGD
10 HNL0.55371 SGD
20 HNL1.10741 SGD
50 HNL2.76853 SGD
100 HNL5.53706 SGD
250 HNL13.84265 SGD
500 HNL27.68530 SGD
1000 HNL55.37060 SGD
2000 HNL110.74120 SGD
5000 HNL276.85300 SGD
10000 HNL553.70600 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Honduras Lempirası
1 SGD18.06010 HNL
5 SGD90.30050 HNL
10 SGD180.60100 HNL
20 SGD361.20200 HNL
50 SGD903.00500 HNL
100 SGD1806.01000 HNL
250 SGD4515.02500 HNL
500 SGD9030.05000 HNL
1000 SGD18060.10000 HNL
2000 SGD36120.20000 HNL
5000 SGD90300.50000 HNL
10000 SGD180601.00000 HNL