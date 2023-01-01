شيكل إسرائيلي جديد إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل ILS إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٦٬٤٦١٫٢٣ hnl

1.00000 ILS = 6.46123 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.61631.439151.66160.963118.316
1GBP1.1523411.2284102.1171.65841.914741.1098221.1064
1USD0.93810.814067183.12971.350051.558720.903517.182
1INR0.01128460.009792730.012029410.01624030.01875050.01086860.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لامبيرا هندوراسي
1 ILS6.46123 HNL
5 ILS32.30615 HNL
10 ILS64.61230 HNL
20 ILS129.22460 HNL
50 ILS323.06150 HNL
100 ILS646.12300 HNL
250 ILS1615.30750 HNL
500 ILS3230.61500 HNL
1000 ILS6461.23000 HNL
2000 ILS12922.46000 HNL
5000 ILS32306.15000 HNL
10000 ILS64612.30000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Israeli New Sheqel
1 HNL0.15477 ILS
5 HNL0.77384 ILS
10 HNL1.54769 ILS
20 HNL3.09538 ILS
50 HNL7.73845 ILS
100 HNL15.47690 ILS
250 HNL38.69225 ILS
500 HNL77.38450 ILS
1000 HNL154.76900 ILS
2000 HNL309.53800 ILS
5000 HNL773.84500 ILS
10000 HNL1547.69000 ILS