50 لمبيرة هندوراسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل HNL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

50 hnl
7.36 ils

1.00000 HNL = 0.14714 ILS

Mid-market exchange rate at 08:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0833589.78221.464961.65410.95403518.5383
1 GBP1.1696811.26715105.0151.71351.934731.1159221.6835
1 USD0.92310.789173182.87461.352251.526830.8806517.112
1 INR0.01113810.009522490.012066410.01631680.01842340.01062630.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Israeli New Sheqel
1 HNL0.14714 ILS
5 HNL0.73568 ILS
10 HNL1.47136 ILS
20 HNL2.94272 ILS
50 HNL7.35680 ILS
100 HNL14.71360 ILS
250 HNL36.78400 ILS
500 HNL73.56800 ILS
1000 HNL147.13600 ILS
2000 HNL294.27200 ILS
5000 HNL735.68000 ILS
10000 HNL1471.36000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لامبيرا هندوراسي
1 ILS6.79642 HNL
5 ILS33.98210 HNL
10 ILS67.96420 HNL
20 ILS135.92840 HNL
50 ILS339.82100 HNL
100 ILS679.64200 HNL
250 ILS1699.10500 HNL
500 ILS3398.21000 HNL
1000 ILS6796.42000 HNL
2000 ILS13592.84000 HNL
5000 ILS33982.10000 HNL
10000 ILS67964.20000 HNL